В Восточном Казахстане разрешено возобновить деятельность кафе и ресторанов

Усть-Каменогорск. 6 июня. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал постановление о дальнейших мерах по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Разрешить деятельность объектов общественного питания с заполняемостью и одновременным нахождением посетителей не более 50% от общей проектной вместимости, а также работу на открытых площадках. При этом соблюдается социальная дистанция не менее двух метров между крайними местами столов", - говорится в документе.

Также с 6 июня в регионах области, за исключением Урджарского района, разрешены рекреационный и другие виды туризма для граждан Казахстана в местах размещения и отдыха (гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, санатории, детские оздоровительные учреждения, пансионаты и другие здания и сооружения). Заполняемость в местах размещения и отдыха не должна превышать 50% от проектной вместимости.

Урджарский район смогут открыть для казахстанских туристов 13 июня. При этом во избежание случаев массового заражения необходимо обеспечить контроль за соблюдением отдыхающими в пляжной и прогулочной зонах "Арбат" социальной дистанции не менее двух метров, за исключением членов одной семьи. Для заселения в местах отдыха на побережье озера Алаколь туристы должны предоставить справку о результатах прохождения исследований на COVID-19 (экспресс-тесты, ПЦР-исследование), полученную не более чем за 7 дней до вселения. Для одной семьи достаточно результата исследования на одного из её членов.

Отдыхающие в рекреационных зонах должны строго соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства