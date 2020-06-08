Еще одна женщина скончалась от коронавируса в Западном Казахстане

Уральск. 7 июня. Kazakhstan Today - В Западном Казахстане скончалась болевшая коронавирусом женщина, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрирован 1 случай летального исхода от КВИ в Западно-Казахстанской области. Пациентка 1952 года рождения", - сообщает coronavirus2020.kz.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в Казахстане от COVID-19 скончались 53 человека.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства