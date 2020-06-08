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Еще одна женщина скончалась от коронавируса в Западном Казахстане

07.06.2020, 11:18 12637
Еще одна женщина скончалась от коронавируса в Западном Казахстане
Уральск. 7 июня. Kazakhstan Today - В Западном Казахстане скончалась болевшая коронавирусом женщина, передает Kazakhstan Today.
 

Зарегистрирован 1 случай летального исхода от КВИ в Западно-Казахстанской области. Пациентка 1952 года рождения", - сообщает coronavirus2020.kz.

 
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции.
 
На сегодняшний день в Казахстане от COVID-19 скончались 53 человека.
 
Ранее министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил о том, что в РК началась вторая волна заболеваемости COVID-19.
 

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