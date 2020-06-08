Еще одна женщина скончалась от коронавируса в Западном Казахстане

Зарегистрирован 1 случай летального исхода от КВИ в Западно-Казахстанской области. Пациентка 1952 года рождения", - сообщает coronavirus2020.kz.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день в Казахстане от COVID-19 скончались 53 человека.
Ранее министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил о том, что в РК началась вторая волна заболеваемости COVID-19.
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