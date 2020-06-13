В Алматы открылась еще одна лаборатория для проведения скрининга на COVID-19

Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял участие в открытии на территории КЦДС "Атакент" модульного лабораторного комплекса для проведения быстрого и высокоточного ПЦР-скрининга на коронавирус, передает Kazakhstan Today.

По информации городского акимата, в лаборатории, безвозмездно переданной городу Фондом Булата Утемуратова, будет проводиться бесплатный скрининг безработных; членов малоимущих и многодетных семей; людей с ограниченными возможностями; пациентов при плановой госпитализации в стационар; пациентов старше 50 лет, состоящих на динамическом наблюдении с заболеваниями органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Также будут проходить проверку задействованные в противоэпидемических мероприятиях сотрудники акиматов, волонтеры и активисты, патрульные и лица, находящиеся в домах престарелых, интернатных и прочих специализированных учреждениях; сотрудники дошкольных учреждений.

Больший охват даст возможность держать эпидемиологическую ситуацию под контролем, чтобы не допустить резкой вспышки и массового заражения коронавирусом", - подчеркнул аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Лаборатория оснащена для проведения всего цикла ПЦР-анализа. Весь комплекс состоит из 42 наименований высокотехнологичного оборудования и наборов инструментов для забора, хранения и маркировки биологического материала, проведения исследования методом ПЦР.

Мощность лаборатории составляет 1000 анализов в день с потенциалом увеличения до 5000. Фонд укомплектовал лабораторию наборами необходимых реагентов для проведения 30 тыс. тестов для немедленного запуска. Для работы в лаборатории привлечены 16 лаборантов Национального центра экспертизы, которые будут работать в две смены по восемь человек.

Данная лаборатория стала седьмой по счету. До сегодняшнего дня в Алматы действовало шесть лабораторий: НЦЭ, ЦРЛ, НПЦСЭЭиМ, MPKQ, ГорСПИД, КДЛ "Олимп". Также были открыты два передвижных приемных пункта.





Напомним, в Алматы зарегистрировано 3005 случаев коронавируса. Кроме того, в городе зарегистрирован 421 бессимптомный носитель коронавирусной инфекции , не входящий в общую статистику.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства