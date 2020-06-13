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У сотрудника "Шубарколь комир" выявлен коронавирус

12.06.2020, 11:36 7075
Караганда. 12 июня. Kazakhstan Today - В АО "Шубарколь комир" зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today. 
 

Диагноз COVID-19 установлен в результате проведенного ПЦР-тестирования. Состояние сотрудника стабильно. Болезнь протекает бессимптомно. Стоит отметить, что сфера деятельности данного сотрудника не связана с постоянным пребыванием на промышленной площадке. Случай зафиксирован среди работников офиса в городе Караганде. Круг контактировавших с сотрудником лиц устанавливается. Места, где работал заболевший, тщательно продезинфицированы", - сообщили в Службе по корпоративным коммуникациям АО "Шубарколь комир".

 
Сегодня предприятие работает в штатном режиме, производственный процесс осуществляется без каких-либо изменений с соблюдением всех предписаний по профилактике коронавирусной инфекции. Регулярно проводится санитарная обработка и дезинфекция всех помещений и транспорта, соблюдается масочный режим. Заболевшему сотруднику будет предоставлена вся необходимая помощь, отметили в АО. 
 
Напомним, по состоянию на 11 июня 2020 года в Карагандинской области у 52 пациентов по результатам проведенных ПЦР диагностических исследований уточнен диагноз COVID-19, который выявлен при обследовании лиц из числа близких контактных и в ходе скрининга.
 
Выявленные пациенты проживают в Караганде - 36, Темиртау - 1, Сарани - 6, Сатпаеве - 4, Шахтинске - 4, в Абайском районе - 1. Все госпитализированы в инфекционный стационар. В настоящее время состояние заболевших лиц удовлетворительное, проводится лечение. В очагах проведены дезинфекционные мероприятия, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
По состоянию на 11 июня в области выявлены 1342 случая заболевания, 619 пациентов выписаны.

 

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