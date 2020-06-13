В мажилисе прокомментировали заболевание коронавирусом одного из депутатов

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Мажилис принимает все необходимые меры для нераспространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе палаты после появления сообщения о выявлении COVID-19 у депутата Бекболата Тлеухана, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время коронавирусная инфекция обнаружена у депутата мажилиса Бекболата Тлеухана, который проходит необходимый курс лечения. Мажилисмен в течение длительного времени, предшествующего обнаружению инфекции, находился на удалённом режиме работы. Иных случаев заболеваний в настоящее время ни у депутатского корпуса, ни у сотрудников аппарата не выявлено", - заявили в мажилисе.

В пресс-службе также отметили, что с первых дней введения карантина депутатам было рекомендовано находиться в здании мажилиса только в дни проведения пленарных заседаний, а также заседаний комитетов и рабочих групп по контрольным законопроектам. При этом депутаты мажилиса старше 65 лет перешли на удалённый режим работы.

Все пленарные заседания транслируются в режиме онлайн. Руководители рабочих групп координируют работу над законопроектами дистанционно посредством современных видов коммуникаций: аудио- и видеоконференций, селекторных совещаний и др.

Кроме того, по информации пресс-службы, с первых дней карантина в здании мажилиса были введены ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Для эпидемиологического контроля входы в здание оснащены медицинскими тепловизорами и антисептическими средствами, в помещениях организована обработка дезинфицирующими средствами в местах общего пользования, соблюдается масочный режим и социальная дистанция между сотрудниками аппарата, 80% которых переведены на удалённый режим работы.

Депутаты мажилиса, которые принимают участие в заседаниях палаты, и сотрудники аппарата регулярно проходят тесты на определение коронавирусной инфекции.

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