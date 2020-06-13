Халатное отношение к здоровью и жизни людей не дает нам возможности стабилизировать ситуацию - Пралиева

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева на брифинге в СЦК обратилась к руководителям организаций и жителям столицы, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые руководители организаций, в случае увеличения количества больных, я, как главный санитарный врач Нур-Султана, оценивая эпидемиологическую ситуацию в городе, во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, буду вынуждена принять решение об ужесточении ограничительных и карантинных мероприятий. Ваше нежелание халатное отношение к здоровью и жизни окружающих вас людей не дает нам возможности стабилизировать ситуацию и вернуться к обычному ритму жизни. Я еще раз обращаюсь к вам с просьбой задуматься и помочь нам всем выйти из этого положения, этой непростой ситуации, с которой столкнулся весь мир", - сказала Пралиева.

Она также обратилась к жителям столицы.

Убедительно прошу жителей столицы и гостей города не посещать места массового скопления, соблюдать установленный порядок режима карантина, не подвергать свою жизнь и жизнь других опасности в условиях пандемии коронавируса. Уважаемые жители столицы, наши требования и рекомендации основаны на заботе о вашем здоровье и необходимости стабилизации санэпидситуации в городе. Глубоко верю в сознательность и ответственность каждого из вас", - отметила санврач.

Она подчеркнула, что ужесточение режима карантина зависит от числа новых случаев заражения.

Все зависит от эпидемиологической ситуации. Ежедневно мониторим. Если будет регистрация большого количества заболевших, то будем принимать решение по ситуации", - сказала Пралиева.

Напомним, за последние дни в столице зарегистрировано четыре летальных случая от COVID-19.

Как сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова, один из скончавшихся занимался самолечением на дому.

47-летний житель в течение двух недель проводил самостоятельное лечение на дому. Во втором случае - мужчина 68 лет, житель Нур-Султана, был доставлен скорой медицинской помощью в стационар. В третьем случае - мужчина 70 лет, житель Западно-Казахстанской области, состоял на диспансерном учете у кардиолога с диагнозами "ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, состояние после стентирования". В четвертом случае - мужчина 59 лет, житель города Алматы. Самостоятельно обратился в стационар. Во всех случаях из-за тяжести состояния пациенты незамедлительно были госпитализированы в реанимационное отделение", - сказала Кисикова. Несмотря на интенсивную терапию, проводимые реанимационные мероприятия оказались без эффекта, констатирована смерть.

Недопустимо говорить, что пандемия коронавируса осталась в прошлом и что угроза, связанная с ним, преувеличена. Ведь все участники массовых мероприятий являются активными источниками заражения своих близких и родных и создают угрозу появления новых очагов инфекции", - отметила Кисикова.

По ее словам, главный фактор заражения - это нарушение масочного режима, социальной дистанции и соблюдения личной гигиены при посещении мест массового скопления людей.

С начала пандемии коронавируса в Нур-Султане заразились 2620 человек. Из них 270 - дети. 1829, или 70%, выписаны с выздоровлением.

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