Санврач внесла изменения в порядок контроля граждан, прибывающих из-за рубежа

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - В постановление главного государственного санитарного врача РК от 22 мая 2020 года внесены изменения, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, акиматы регионов должны обеспечить изоляцию граждан, прибывающих авиарейсами из-за рубежа, в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2 суток. Правила не касаются правительственных делегаций РК; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих по приглашению МИДа; сотрудников диппредставительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в РК, и членов их семей; экипажей авиакомпаний. Также изолировать не будут тех, кто предоставит справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее 5 дней даты пересечения госграницы Казахстана.

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар. Лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки.

Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар.

Лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом, выданную не позднее 5 дней с даты пересечения границы, не подлежат изоляции в карантинном стационаре. Им проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки.

Экипажи авиакомпаний подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона (при возможности видеообзвона).

Граждане, прибывающие в Казахстан из стран ЕАЭС и Узбекистана на железнодорожном, морском, речном транспорте и в автомобилях, должны заполнить анкеты. Также у них проводится забор материала для лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в местах пересечения Госграницы Республики Казахстан. После этого они смогут продолжить путь по маршруту до места назначения.

При получении положительного результата лабораторного обследования на COVID-19 у прибывшего представитель управления здравоохранения проводит медицинский осмотр, при наличии признаков COVID-19 направляет его на госпитализацию в инфекционный стационар. При отсутствии признаков COVID-19 рассказывает ему возможных симптомах COVID-19 и о необходимости по прибытии до места назначения обратиться в организацию ПМСП и проинформировать о положительном результате обследования на COVID-19.

Главный государственный санитарный врач соответствующей территории на транспорте вправе принимать решение о карантинизации пассажиров, прибывших из-за рубежа с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и мире.

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