Министр обороны Казахстана находится на самоизоляции

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Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев находится на самоизоляции, передает Kazakhstan Today.

В связи с предстоящим участием в мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев с 11 июня 2020 года перешел на режим самоизоляции. Праздничные мероприятия министр обороны Казахстана посетит по приглашению своего российского коллеги генерала армии Сергея Шойгу", - сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

В ведомстве уточнили, что меры по самоизоляции были приняты с учетом порядка посещения зарубежных стран, рекомендаций врачей, а также состояния санитарно-эпидемиологической обстановки.

Министр обороны находится на рабочем месте, при этом исключены его непосредственные контакты с подчиненными. Руководство деятельностью Министерства обороны и Вооруженных сил осуществляется по телефону и посредством видеоконференцсвязи.

В период самоизоляции с министром обороны проводятся необходимые диагностические мероприятия, отметили также в пресс-службе.

Решение о дате завершения режима самоизоляции будет принято после возвращения из Москвы с учетом текущей обстановки.

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