Нур-Султан. 16 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане в протокол лечения коронавирусной инфекции внесен ряд изменений, передает Kazakhstan Today.

Мы провели очередное заседание Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг и как раз рассмотрели и приняли в 9-й редакции протокол лечения коронавирусной инфекции. Позвольте внести некоторую ясность в эти вопросы, ответы на которые взяты из протоколов по медицинскому сопровождению бессимптомных больных, обсужденных во время заседания", - написала вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова в Facebook .

Так, по ее словам, лица с бессимптомной формой COVID-19 подлежат обязательному медицинскому наблюдению, так как у них тоже могут появиться клинические симптомы в течение 14 дней. Бессимптомные больные подлежат медицинскому наблюдению в домашних условиях или на карантинных объектах по согласованию с ПМСП с соблюдением противоэпидемического режима в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК.

Бывает так, что болезнь протекает в легкой форме и ее так же можно наблюдать на дому.

Лица с легкой формой COVID-19 подлежат медицинскому наблюдению в домашних условиях или в карантинных объектах по согласованию с ПМСП с соблюдением противоэпидемического режима. Этиотропное лечение лиц с легкой формой COVID-19 не проводится", - рассказала вице-министр.

Наблюдение в амбулаторных условиях проводится по следующему алгоритму:

-ежедневный однократный обзвон;

-оценка общего состояния, температуры, выяснение жалоб (кашель, затрудненное дыхание, слабость, потливость, диарея, сыпь, миалгии и др.), сатурация (при возможности);

- видеоконсультация (по необходимости), но не реже 1 раза в 3 дня.

При нарастании клинических симптомов (повышение температуры тела, кашель, затрудненное дыхание, одышка) в период наблюдения пациент направляется в инфекционный стационар", - уточнила Бюрабекова.

Больные с легкой формой заболевания снимаются с медицинского наблюдения при отсутствии повышенной температуры тела и регрессии респираторных симптомов, а также после однократного отрицательного результата ПЦР мазка из носоглотки.

Кроме того, были рассмотрены вопросы применения этиотропной терапии гидроксихлорохином и хлорохином с учетом возобновления клинических испытаний ВОЗ, а также на основании данных секвенирования штаммов вируса в Нур-Султане.

Ранее это лечение было приостановлено по рекомендации ВОЗ", - подчеркнула она.

Таким образом, по ее словам, основными целями оказания медицинской помощи:

- раннее выявление клинических проявлений пневмонии и своевременная госпитализация;

- мониторинг заболевания;

- раннее начало лечения (опережающий характер) с целью предупреждения прогрессирования заболевания и развития осложнений.

Мы продолжим совершенствовать протоколы диагностики и лечения этой новой инфекции, чтобы обеспечить эффективную и адекватную терапию для пациентов с учётом поступающей информации о ней и исходя из опыта наших и зарубежных медиков", - заключила Бюрабекова.

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