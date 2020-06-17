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Заместитель акима Павлодарской области госпитализирован с COVID-19

16.06.2020, 12:33 7831
Заместитель акима Павлодарской области госпитализирован с COVID-19
Фото: http://pavlodarnews.kz/
Павлодар. 16 июня. Kazakhstan Today - Заместитель акима Павлодарской области Асхат Оралов госпитализирован с COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 

Заместитель акима Павлодарской области Асхат Оралов госпитализирован с диагнозом "коронавирус", - сообщили в пресс-службе акима области. 

 
В связи с повышением температуры Асхат Оралов сдал тест на КВИ, который дал положительный результат. Круг контактных лиц определён, ведётся эпидемиологическое расследование, пишет pavlodarnews.kz.
 
Все работники областного акимата прошли тестирование на КВИ. О результатах будет сообщено дополнительно. 
 
Аким области продолжает работать согласно графику посредством видеоконференцсвязи. Все личные приемы и встречи отменены.
 
Напомним, в конце прошлой недели диагноз COVID-19 был подтвержден у министра здравоохранения Елжана Биртанова. Контактировавшие с ним премьер-министр РК Аскар Мамин, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов и министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев находятся на самоизоляции.
 
На сегодняшний день коронавирусом заболели 15 191 казахстанец, 81 заболевший скончался и 9388 выздоровели.
 

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