Заместитель акима Павлодарской области госпитализирован с COVID-19

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Павлодар. 16 июня. Kazakhstan Today - Заместитель акима Павлодарской области Асхат Оралов госпитализирован с COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Заместитель акима Павлодарской области Асхат Оралов госпитализирован с диагнозом "коронавирус", - сообщили в пресс-службе акима области.

В связи с повышением температуры Асхат Оралов сдал тест на КВИ, который дал положительный результат. Круг контактных лиц определён, ведётся эпидемиологическое расследование, пишет pavlodarnews.kz

Все работники областного акимата прошли тестирование на КВИ. О результатах будет сообщено дополнительно.

Аким области продолжает работать согласно графику посредством видеоконференцсвязи. Все личные приемы и встречи отменены.

На сегодняшний день коронавирусом заболели 15 191 казахстанец, 81 заболевший скончался и 9388 выздоровели.

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