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В Атырауской области зарегистрировано три летальных случая от коронавируса

16.06.2020, 18:55 7777
В Атырауской области зарегистрировано три летальных случая от коронавируса
Атырау. 16 июня. Kazakhstan Today - В Атырауской области зарегистрировано три летальных случая от коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
Количество смертей от Covid-19 в регионе достигло шести, сообщает ATPress.kz
 
По информации областного управления здравоохранения, скончавшийся мужчина, 1965 года рождения, до поступления в провизорный стационар, болел в течение пяти дней. После этого обратился за медицинской помощью в поликлинику. Его общее состояние при поступлении в больницу оценивалось как крайне тяжёлое, за счёт интоксикационного синдрома и дыхательной недостаточности.
 
Второй мужчина, 1963 года рождения, из города Кульсары. Состояние при поступлении было также крайне тяжёлым за счёт интоксикационного синдрома и дыхательной недостаточности. После проведения всех лечебных и реанимационных мероприятий состояние его не улучшилось.
 
Заключительный диагноз пациентов: коронавирусная инфекция, двухсторонняя полисегментарная пневмония.
 
Ранее в Жылыойском районе скончалась 48-летняя женщина с диагнозом Covid-19. 

Бригада скорой помощи 13 июня доставила её в провизорное отделение Жылыойской больницы с жалобами на повышение температуры, затруднение дыхания и незначительный кашель. КТ-экспертиза выявила 50-процентное поражение лёгких. В связи с тяжёлым состоянием, заболевшую поместили в бокс-палату инфекционной больницы. После консультации со специалистами областной больницы было принято решение о подключении пациентки к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Несмотря на все усилия, интенсивную терапию и оказанную медицинскую помощь, 15 июня, в 00.45, была констатирована биологическая смерть пациентки. Ранее женщина на учёте по состоянию здоровья не состояла.
 

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