Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане от коронавируса скончались еще 7 человек, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано 7 случаев с летальным исходом от КВИ", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения РК.





Так, по информации ведомства, в Туркестанской области скончались мужчины 1945 и 1974 годов рождения, в Западно-Казахстанской области - женщина 1932 года рождения и мужчина 1941 года рождения, в Карагандинской области - мужчины 1949 и 1939 годов рождения, городе Алматы - мужчина 1965 года рождения.





Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 88 случаев с летальным исходом.

Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 350 заболевших КВИ. Прирост составил 2,3%.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 87 (3,0%);

в Карагандинской области - 52 (3,3%);

Павлодарской области - 41 (10,7%);

в городе Алматы- 35 (1,1%);

в Акмолинской области - 22 (10,7%);

Западно-Казахстанской области - 21 (2,1%);

Атырауской области - 17 (1,3%);

Восточно-Казахстанской области - 12 (4,5%);

Жамбылской области - 9 (1,8%);

в городе Шымкенте- 9 (0,8%);

в Актюбинской области - 8 (1,5%);

Костанайской области - 8 (3,4%);

Северо-Казахстанской области - 8 (6,8%);

Алматинской области - 7 (1,3%);

Кызылординской области - 7 (1,4%);

Мангистауской области - 4 (1,0%);

Туркестанской области - 3 (0,6%).

Выписаны выздоровевшие 259 человек.

Всего в стране выявлено 15 542 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9629 человек.

Также известно, что за 16 июня в РК выявлено 683 бессимптомных, не входящих в общую статистику, носителя КВИ. Итого общее число бессимптомных в стране достигло 6175 человек

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