За прошедшие сутки в Казахстане от коронавируса скончались еще 7 человек

Зарегистрировано 7 случаев с летальным исходом от КВИ", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения РК.
Так, по информации ведомства, в Туркестанской области скончались мужчины 1945 и 1974 годов рождения, в Западно-Казахстанской области - женщина 1932 года рождения и мужчина 1941 года рождения, в Карагандинской области - мужчины 1949 и 1939 годов рождения, городе Алматы - мужчина 1965 года рождения.
Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 88 случаев с летальным исходом.
Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 350 заболевших КВИ. Прирост составил 2,3%.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 87 (3,0%);
в Карагандинской области - 52 (3,3%);
Павлодарской области - 41 (10,7%);
в городе Алматы- 35 (1,1%);
в Акмолинской области - 22 (10,7%);
Западно-Казахстанской области - 21 (2,1%);
Атырауской области - 17 (1,3%);
Восточно-Казахстанской области - 12 (4,5%);
Жамбылской области - 9 (1,8%);
в городе Шымкенте- 9 (0,8%);
в Актюбинской области - 8 (1,5%);
Костанайской области - 8 (3,4%);
Северо-Казахстанской области - 8 (6,8%);
Алматинской области - 7 (1,3%);
Кызылординской области - 7 (1,4%);
Мангистауской области - 4 (1,0%);
Туркестанской области - 3 (0,6%).
Выписаны выздоровевшие 259 человек.
Всего в стране выявлено 15 542 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9629 человек.
Также известно, что за 16 июня в РК выявлено 683 бессимптомных, не входящих в общую статистику, носителя КВИ. Итого общее число бессимптомных в стране достигло 6175 человек
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