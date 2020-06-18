Токаев: завтра правительство огласит меры по эпидобстановке по коронавирусу

"Свыше 20 вирусологов, сотрудников лаборатории, заразились инфекцией. Они работали и днем и ночью в круглосуточном режиме. Не надо бежать и сдавать анализы без какой-либо надобности, не создавая паники в семье и нагрузки на лабораторную службу".