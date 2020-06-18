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Токаев: завтра правительство огласит меры по эпидобстановке по коронавирусу

17.06.2020, 19:36 52327
Токаев: завтра правительство огласит меры по эпидобстановке по коронавирусу
Нур-Cултан. 17 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил о разработке новых мер по борьбе с коронавирусом в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
 

Ситуация с коронавирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остаётся непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования", - написал глава государства в Twitter.

 
Отметим, на сегодняшний день в Казахстане коронавирусом заразились 15 542 человека, 9716 из них уже выздоровели. 88 заразившихся скончались. По информации Минздрава, 119 больных находятся в реанимации. Из-за роста числа новых случаев во многих регионах карантинные меры вновь ужесточают.
 

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