Токаев: завтра правительство огласит меры по эпидобстановке по коронавирусу

Ситуация с коронавирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остаётся непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования", - написал глава государства в Twitter.
Отметим, на сегодняшний день в Казахстане коронавирусом заразились 15 542 человека, 9716 из них уже выздоровели. 88 заразившихся скончались. По информации Минздрава, 119 больных находятся в реанимации. Из-за роста числа новых случаев во многих регионах карантинные меры вновь ужесточают.
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