Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - "Олимп" приостановил тестирование на КВИ в Алматы и Нур-Султане с 19 по 21 июня, передает Kazakhstan Today.

В Алматы и Нур-Султане с 19 по 21 июня включительно в лабораториях будут проводиться технические работы, и забор на ПЦР-анализ на коронавирус осуществляться не будет. 22 июня забор на ПЦР на коронавирус будет возобновлен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте КДЛ "Олимп".

В Казахстане на сегодняшний день зарегистрировано 15 877 случаев коронавируса, 9902 человек выздоровели от заболевания, 100 скончались.

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