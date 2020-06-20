Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Количество бессимптомных случаев коронавируса в Казахстане увеличилось до 7609, передает Kazakhstan Today.
По данным портала Coronavirus2020.kz, за 18 июня 2020 года зарегистрированы 778 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику:
город Нур-Султан - 939 (+97);
город Алматы - 1040 (+62);
город Шымкент - 751 (+72);
Акмолинская область - 148 (+28);
Актюбинская область - 265 (+35);
Алматинская область - 505 (+51);
Атырауская область - 821 (+82);
Восточно-Казахстанская область - 242 (+22);
Жамбылская область - 146 (+31);
Западно-Казахстанская область - 472 (+66);
Карагандинская область - 1137 (+96);
Костанайская область - 104 (+25);
Кызылординская область - 200 (+29);
Мангистауская область - 242 (+29);
Павлодарская область - 72;
Северо-Казахстанская область - 169 (+12);
Туркестанская область - 356 (+41).
Итого бессимптомных в Казахстане - 7609.
Всего в стране выявлен 16 351 заболевший, 10 139 человек выздоровели от заболевания, 105 скончались.
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