Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Количество бессимптомных случаев коронавируса в Казахстане увеличилось до 7609, передает Kazakhstan Today.

По данным портала Coronavirus2020.kz, за 18 июня 2020 года зарегистрированы 778 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику:

город Нур-Султан - 939 (+97);

город Алматы - 1040 (+62);

город Шымкент - 751 (+72);

Акмолинская область - 148 (+28);

Актюбинская область - 265 (+35);

Алматинская область - 505 (+51);

Атырауская область - 821 (+82);

Восточно-Казахстанская область - 242 (+22);

Жамбылская область - 146 (+31);

Западно-Казахстанская область - 472 (+66);

Карагандинская область - 1137 (+96);

Костанайская область - 104 (+25);

Кызылординская область - 200 (+29);

Мангистауская область - 242 (+29);

Павлодарская область - 72;

Северо-Казахстанская область - 169 (+12);

Туркестанская область - 356 (+41).

Итого бессимптомных в Казахстане - 7609.

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