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Количество бессимптомных случаев коронавируса в Казахстане увеличилось до 7609

19.06.2020, 08:46 5617
Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Количество бессимптомных случаев коронавируса в Казахстане увеличилось до 7609, передает Kazakhstan Today. 
 
По данным портала Coronavirus2020.kz, за 18 июня 2020 года зарегистрированы 778 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику:
 
город Нур-Султан - 939 (+97);
 
город Алматы - 1040 (+62);
 
город Шымкент - 751 (+72);
 
Акмолинская область - 148 (+28);
 
Актюбинская область - 265 (+35);
 
Алматинская область - 505 (+51);
 
Атырауская область - 821 (+82);
 
Восточно-Казахстанская область - 242 (+22);
 
Жамбылская область - 146 (+31);
 
Западно-Казахстанская область - 472 (+66);
 
Карагандинская область - 1137 (+96);
 
Костанайская область - 104 (+25);
 
Кызылординская область - 200 (+29);
 
Мангистауская область - 242 (+29);
 
Павлодарская область - 72;
 
Северо-Казахстанская область - 169 (+12);
 
Туркестанская область - 356 (+41).
 
Итого бессимптомных в Казахстане - 7609.
 
Всего в стране выявлен 16 351 заболевший, 10 139 человек выздоровели от заболевания, 105 скончались
 

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