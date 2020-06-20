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Глава МОН РК назвал сроки клинических испытаний казахстанской вакцины от COVID-19

19.06.2020, 14:18 6319
Глава МОН РК назвал сроки клинических испытаний казахстанской вакцины от COVID-19
Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Казахстанская вакцина от коронавируса может выйти на клинические испытания в сентябре 2020 года. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на заседании правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина, передает Kazakhstan Today.
 
По словам Аймагамбетова, в Казахстане на систематической основе проводятся научные исследования в сфере биологической безопасности и биотехнологий. В отрасли работают 12 научных организаций. На сегодняшний день в 19 вузах страны обучаются почти 4 тыс. будущих специалистов отрасли.
 
Национальный центр биотехнологий является одной из крупных научных организаций биологического профиля. Центр состоит из 25 сертифицированных научных лабораторий. 
 

На начальном этапе пандемии, когда в страну еще не были завезены тест-системы, специалисты данного учреждения за 6 дней, не имея живого штамма SARS COVID-2, используя искусственный синтез, разработали надежную ПЦР-тест-систему для диагностики коронавируса. Благодаря этой системе, у нас осуществлялась общая диагностика в первые дни эпидемии. Сравнением с полученными позже зарубежными диагностиками была доказана высокая чувствительность данной системы", - рассказал Аймагамбетов.

 
На сегодняшний день Национальный центр биотехнологий по заказу Минздрава изготовил 11 тыс. тест-систем.
 
Еще одна важная организация в данной отрасли - Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности. В 13 лабораториях института проводится работа с опасными инфекциями. Институт заключил договор с ВОЗ на разработку вакцин против особо опасных инфекций для нужд здравоохранения. Работа института направлена на разработку новых видов вакцин в медицине и сельском хозяйстве, производство иммунобиологических препаратов. Всего организация разработала 67 видов отечественных вакцин против опасных и особо опасных инфекций.
 
Кроме того, ученые НИИ на трех платформах разрабатывают пять вакцин против COVID-19.
 

Первая инактивированная вакцина - вирус нейтрализован под воздействием химических веществ. ВОЗ проверила протокол разработки инактивированной кандидатной вакцины и 15 мая 2020 года включила в свой список", - сообщил глава МОН.

 
15 мая были начаты доклинические испытания кандидатной инактивированной вакцины: проверены безопасность и иммуногенность на линейных мышах. 10-23 июня ученые исследовали токсичность и аллергизирующие свойства кандидатной вакцины. На июнь и июль планируются исследования на различных животных, в том числе на приматах, будет исследоваться иммуногенность. В сентябре ожидается выход на клинические испытания. 
 
По словам министра, в случае успешности данных этапов испытаний появится возможность продвинуться на следующие этапы проверки эффективности и безвредности вакцины.
 
Всего в стране выявлен 16 351 заболевший, 10 195 человек выздоровели от заболевания, 105 скончались.
 
 

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