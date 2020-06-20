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В Алматинской области усилят карантин

19.06.2020, 16:10 18226
В Алматинской области усилят карантин
Талдыкорган. 19 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области в выходные дни - 20 и 21 июня - усилят карантинные меры, передает Kazakhstan Today.
 
Главный государственный санитарный врач региона внес изменения и дополнения в постановление "Об усилении карантинных мер на территории Алматинской области". Новые правила включают в себя запрет на самостоятельное передвижение несовершеннолетних без присмотра взрослых. Людям старше 65 лет запретят перемещаться внутри населенных пунктов, между районами и городами области, а также за пределы области, кроме посещения аптек, покупки товаров первой необходимости и получения пенсии.
 
ЦОНы области перейдут в режим работы онлайн. Услуги, которые невозможно оказать в формате онлайн, необходимо будет получать по предварительной записи, с электронной очередью. Работать центры обслуживания населения будут с 10.00 до 16.00.
 
Предварительная запись также понадобится для посещения банков и почтовых отделений. На базах и в зонах отдыха, на турбазах, в санаторно-курортных организациях требуют установить у входа дезинфекционные барьеры и/или тоннели. Отдыхающим запретят выходить за пределы территории на все время пребывания и отдыха, кроме посещения пляжей.
 
Единое национальное тестирование пройдет по плану. 
 
В населенных пунктах области, где число жителей превышает 50 тыс. человек, приостановят работу общественных мест - парков, скверов, набережных, аквапарков. На два дня закроют все туристические зоны и нацпарки в Карасайском, Илийском, Талгарском, Енбекшиказахском районах, а также в Капшагае. Тем, кто на этот момент уже там находится, необходимо соблюдать социальное дистанцирование.
 
Согласно постановлению, в области поручено обеспечить дополнительные койки в инфекционных и провизорных стационарах.
 
По последним данным, в Алматинской области зарегистрировано 554 случая коронавируса, 428 человек выздоровели.
 
Всего в Казахстане зарегистрирован 16 351 случай коронавируса, 10 195 человек выздоровели от заболевания, 105 скончались.
 

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