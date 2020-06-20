В Атырау ввели запрет на передвижение населения и транспорта

Атырау. 19 июня. Kazakhstan Today - В Атырау ввели запрет на передвижение граждан и автотранспорта, передает Kazakhstan Today.

По информации службы коммуникаций Атырауской области, движение автотранспорта ограничено в регионе с 18 июня.

В соответствии с новым постановлением главного государственного санврача области, передвижение жителей и транспортных средств, за исключением экстренных служб и сотрудников стратегических объектов, запрещено с 23.00 до 06.00. А весь общественный транспорт в городе работает с 06.00 до 23.00 в ограниченном режиме.

В настоящее время полицейские проводят разъяснительную работу среди населения по соблюдению ограничительных мер. Невыполнение требований приведет к административной ответственности и штрафам.

В соответствии с новым постановлением главного государственного санитарного врача Атырауской области ограничительные меры были усилены с 23.00 17 июня.

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