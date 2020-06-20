Бекшин объяснил, почему "Олимп" приостановил тестирование на КВИ в Алматы

Алматы. 19 июня. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, когда у алматинцев появится возможность сдать платные тесты на коронавирус, передает Kazakhstan Today.

На сегодня в Алматы работает шесть лабораторий. Их мощность достигает 4 тысяч исследований в сутки. Если ранее платная услуга лабораторий не пользовалась спросом, то в последнюю неделю спрос резко увеличился. Некоторые граждане по 3-4 раза в месяц делают исследование", - сказал в ходе онлайн-брифинга Жандарбек Бекшин.

Он также объяснил, что "Олимп" приостановил тестирование на КВИ в Алматы с 19 по 21 июня по объективным причинам.

В "Олимпе" приборы на сегодня требуют технического ремонта. Они приостановили работу и набрали 5 тысяч исследований. Сейчас их должны сделать. По этой причине идут сбои в этой лаборатории по платным услугам. Также имеются сбои по национальной лаборатории, они были допущены тоже из-за загруженности. Сейчас этой лаборатории запрещено проводить платные услуги. Она сконцентрирована только на выполнении исследований из медорганизаций", - сообщил главный санврач города.

При этом он подчеркнул, что "Олимп" вернется к работе в понедельник, 22 июня. Также, по словам Бекшина, планируется подключить лаборатории Центра СПИДа и национального центра особо опасных инфекций.

Напомним, 18 июня стало известно, что "Олимп" приостановил тестирование на КВИ в Алматы и Нур-Султане с 19 по 21 июня.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства