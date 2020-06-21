Еще восемь человек скончались от коронавируса в Казахстане

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрированы 8 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В Туркестанской области скончались женщины 1950 и 1958 годов рождения и мужчина 1962 года рождения. В Шымкенте - женщина 1962 года рождения, в Нур-Султане - женщины 1954, 1958 и 1952 годов рождения и мужчина 1950 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции. Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 113 случаев с летальным исходом", - сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

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