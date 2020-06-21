Какие объекты в Алматы уличили в нарушении противоэпидемических мер

Алматы. 20 июня. Kazakhstan Today - Мониторинговые группы Алматы проверили порядка 3,5 тысячи объектов на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер безопасности в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В период с 15 июня по 18 июня мониторинговой группой были охвачены 276 объектов МСБ.

Нарушения постановления главного государственного санитарного врача были выявлены на следующих объектах: трех столовых под названием "Столовая", расположенных в разных районах города, а также "Имран", "Саяхат", "Сырмак", "Казан", кафетериях "Лагманхана", "Пещера", "Пекинская утка", COFFEEROOM & TRATTORIA, Comein, "Мята лаунж", "Шашлыкoff", "Шашлычная", "Достар", Meat & beer, "Чай ла", Mr.Donerci, "Чайхана", "Алатау", "Дом", "Кофейня", "КОТ кофейня", "Теплица", Holder, "Недель", Кitchen shisha, "Блинная", "Хот дог", "Чак-чак. Кафе быстрого питания", Doner Burger Pizza, "Ак Булак", "Атуш", "Восточная кухня".

В списке оказались и рестораны "Шеф", Harissa, "Грузинская кухня", "У Афанасича", "Грузинская кухня "Чачапури", бары Chunnes Pub, "Пивной бар", кулинарная студия "Техно шеф", продуктовые магазины: ProfTerra. Pride, "Мария", Vitrin, "Восторг" "Имран", "Тиан де", "Жулдыз", "Аділ", "Ай", "Акжар", "Арай", "Азия", Respect, Rieker, а также два магазина под названием "Магазин" в разных частях города.

Кроме того, среди нарушителей оказались магазин автошин и дисков, непродовольственные магазины: "Альтаир", Coreana, "Моя Индия", "Тысячи мелочей", Cotton, "Рай для женщин", "Индийский трикотаж", Vitrin, салоны красоты: Musthave Barbershop, Insta salon, "Бьюти Д и Б", VIRABEAUTYCLUB, "Арзу" "Авесса"-3.

Также среди нарушителей: Барбер Шоп, "Натали", ALTAIBusinessHotel, Absolute, салон мобильных аксессуаров Mobilnik, киоски по реализации самсы, донеров, фризерного мороженого, аптека, точка ремонта обуви, учебный центр, стоматологический центр "Дентал", Энерго Экспертиза, ломбарды Тас Кредит и "Алтын Гарант", нотариусы: ИП Миятова Г.Д, ИП Нурекина Г.С., Нотариус ИП Ли Т.М., Нотариус ИП Хасанова М.Д, Нотариус ИП Шингисбаева Т., Нотариус ИП Абдрашитов, Нотариус ИП Абишев Т.Б, Нотариус ИП, адвокат-нотариус, а также ТОО "Абонентский расчетный центр "Алматы Газ".

Эпидемиологи напомнили о важности соблюдения санитарных требований и вынесли предупреждения.

На указанных объектах были установлены следующие нарушения: отсутствие разметок социального дистанцирования; несоблюдение бесконтактной термометрии; ненадлежащее использование и утилизация средств индивидуальной защиты; отсутствие журнала учета; отсутствие санитайзеров; отсутствие дезинфицирующих ковриков у входа в павильоны; отсутствие урн для использованных масок и перчаток; отсутствие защитных пленок на продуктах в продовольственных магазинах", - уточнили в акимате Алматы.

По результатам проводимых проверок до устранения выявленных нарушений была приостановлена деятельность 22 объектов. Среди них бутик обуви Yes Style, бутик одежды Luisa Spagnoli, магазин одежды Via Roma, ломбард "Актив", кафетерий Luckee Yu, "Салем", "Eden", "Чайхана №1", London, "Столовая", "У Анарыча", Bazzlama, "Лагманхана", "Айша", "Акжол", продуктовые магазины "BEER", "Продукты", "Панда", "То, что надо", "Настя", "Галым", салон красоты "Баян сулу".

Всего по городу Алматы проверено 3442 объекта. Из них на 402 объектах выявлены нарушения требований постановлений главного государственного санитарного врача Алматы, в связи с чем была приостановлена деятельность 303 объектов до устранения замечаний (из них 284 объекта - по решению руководства и 19 объектов - по постановлениям)", - пояснили в пресс-службе акима.

Отмечается, что особое внимание уделяется соблюдению санитарных требований в общественном транспорте. В этих целях проводится проверка соблюдения саннорм в общественном транспорте. К примеру, 16 июня проведена проверка работы общественного транспорта по маршрутам №102, 48, 19, 115. Выявлены нарушения в части несоблюдения правил использования и утилизации средств индивидуальной защиты как водителями, так и пассажирами. Руководителям данных автопарков направлены соответствующие документы. Эпидемиологами с пассажирами автобусов проведена разъяснительная работа по профилактике коронавирусной инфекции.

Напомним, по инициативе акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева продолжается работа мониторинговых групп, в состав которых входят представители районных отделов департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, отделов предпринимательства, региональной палаты "Атамекен", сотрудники полиции и представители СМИ.

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