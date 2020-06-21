Все крупные объекты в Алматы закрыты, жителей города просят оставаться дома

Алматы. 20 июня. Kazakhstan Today - В Алматы закрыты все торговые центры, рынки, парки, скверы и набережные. Улицы патрулируют около двух тысяч полицейских, передает Kazakhstan Today.

Напомним, в связи с решением городской комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Алматы 20-21 июня проводится массовая дезинфекция для стабилизации эпидемиологической ситуации в городе.

В Медеуском районе сегодня и завтра будет приостановлена деятельность всех ТРЦ, ТЦ, торговых домов, рынков, супермаркетов, фитнес-центров и стадионов. Парки, скверы, бульвары, набережные и другие общественные места также будут недоступны", - сообщил на онлайн-брифинге региональной службы коммуникаций заместитель акима Медеуского района города Алматы Берик Солтанбаев.

Он подчеркнул, что горный курорт Шымбулак, высокогорный каток Медеу, Кок Тобе, Бутаковка также закрыты для посещения в этот период.

На территории Медеуского района расположены 19 ТРЦ, ТЦ, ТД, 2 рынка, 17 супермаркетов, 31 фитнесс-центр, 2 крупных парка и 20 скверов. На всех указанных объектах планируется провести дезинфекцию. Для обработки будут применяться препараты, относящиеся к 4-му классу малоопасных веществ безвредных для людей и животных. Дезинфекция объектов торговли будет осуществляться их собственниками.

Также в районе 380 объектов общественного питания. Из них имеющие летние площадки - 118. Объектам общественного питания разрешено работать только навынос и на доставку, за исключением летних площадок с соблюдением социального дистанцирования и санитарно-эпидемиологических норм.

Отмечается, что кафе и рестораны, находящиеся в ТРЦ и имеющие отдельный вход, могут работать в штатном режиме.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции ранее по поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева во всех районах города сформированы мониторинговые группы по контролю над соблюдением санитарно-эпидемиологических мер безопасности.

Согласно поручению акима города Алматы, в каждом районе были созданы мониторинговые группы. На сегодняшний день на территории Медеуского района проверено более 300 объектов. Из них 114 объектов были закрыты до устранения нарушений", - добавил Берик Солтанбаев.

Заместитель акима Медеуского района добавил, что в период дезинфекции по району усилено патрулирование сотрудниками полиции, а также призвал жителей соблюдать предусмотренные меры и придерживаться режима карантина.

Заместитель акима Бостандыкского района города Алматы Маржан Балбаева также рассказала об объектах, закрытых для посещения.

По ее словам, 20-21 июня в Бостандыкском районе приостановлена деятельность всех мест массового скопления людей. В частности, закрыты более 20 крупных торговых центров ("Мега Алматы", "АДК", Esentaimall, "Атакентмол", "Форум"). Около 60 фитнес-центров приостановили свою работу. Закрыты для посещения парки и скверы (парк Первого Президента, парки "Дружбы", "Южный", "Атакент").

Как известно, в стране все еще сохраняется большая угроза массового заражения коронавирусом. Было принято решение о введении дополнительных ограничительных мер. Это делается для обеспечения безопасности жизни и защиты здоровья граждан. Убедительно просим соблюдать меры личной профилактики и оставаться дома! Также просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Все это делается ради безопасности наших жителей!" - сказала спикер.

Ауэзовском районе на дезинфекцию закрыты 84 объекта. Об этом на площадке региональной службы коммуникаций Алматы сообщил заместитель акима Ауэзовского района Ринат Кенеев.

Сейчас наши врачи, полицейские и работники предприятий жизнеобеспечения работают в усиленном режиме. Я призываю всех отнестись с уважением к их труду. Прошу жителей нашего района отнестись максимально серьезно и с пониманием к вынужденным мерам, которые необходимы для защиты населения от коронавирусной инфекции", - заключил заместитель акима Ауэзовского района города Алматы Ринат Кенеев.

В районе приостановили работу ТРЦ: Asia Park, Sputnik Mall, Almaty Mall, Grand Park, Moskva metropolitan и 8 других торговых центров: Люмир, Уш Сункар, Масато, City и др. 19 торговых домов, в их числе Armada, Car City, Тигрохауд, АвтоСити, 12 месяцев. 4 рынка: Арыстан, Сарыарка, Аксай-3, Тигрохауд и 17 супермаркетов Magnum, SMALL, Рамстор, Метро и другие. Также прекратили работу 28 спортивных комплексов D-fitness, FitnessBlitz, Invictus и другие. Также закрыты скверы, пешеходная зона в 8-м микрорайоне, парк Family Park и западная часть берега озера Сайран.

Напомним, улицы Алматы патрулируют свыше 2 тысяч сотрудников полиции . Акцент сделан на патрулировании мест массового пребывания граждан: парков, скверов, набережных, округа торгово-развлекательных центров и др. Они закрыты. Вместе с тем активизирована разъяснительная работа с населением. Горожанам необходимо строго придерживаться санитарных и гигиенических норм, обязательно носить медицинские маски и не забывать о социальной дистанции.

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