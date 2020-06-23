В Минздраве Казахстана заявили об изменении генетической структуры COVID-19

Нур-Султан. 22 июня. Kazakhstan Today - Советник министра здравоохранения по лабораторной службе Жанар Сулейменова сегодня на брифинге СЦК заявила о том, что сегодня происходит видоизменение генетической структуры коронавирусной инфекции, передает корреспондент Kazakhstan Today.

По словам Сулейменовой, о видоизменении структуры КВИ говорит тот факт, что сейчас при регистрации больных наблюдается больше бессимптомных носителей либо легких форм заболевания.

Картину с тяжелыми формами пневмонии, которые мы ранее наблюдали, уже не регистрируем в таком количестве", - сказала Сулейменова.

В свою очередь, директор департамента профилактики инфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Жумабек Бекенов сообщил о том, что на данный момент в РК зарегистрировано 27 541 случаев COVID-19, из них бессимптомных - 9809 человек, с симптомами - 17 732 человек. За последние сутки зарегистрировано 1471 больных, из них 507 с симптомами, 964 - бессимптомных.

На сегодняшний день 10 962 казахстанца вылечились. В стационарах находятся 1868 заразившихся, на домашнем карантине - 11 563 человек.

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