"Карантинные выходные" в столице могут повторить

Карантинные выходные", когда была приостановлена деятельность всех предприятий, были вынужденной мерой. Были закрыты все парки, скверы, не ходил общественный транспорт, людям без необходимости нельзя было выходить на улицу. Люди расслабились, не осознают всю серьезность инфекции. В случае халатного отношения к саннормам, нам придется не раз применять "карантинные выходные". Всем необходимо носить маски и соблюдать соцдистанцию", - сказала санврач города Жанна Пралиева.
На официальном сайте акимата столицы напомнили о мерах, принятых в целях снижения рисков распространения COVID-19.
Первое. По решению городского санврача Жанны Пралиевой с 23 июня приостанавливается работа всех детских садов (как государственных, так и частных). В случае, если не с кем оставить детей, один из родителей должен перейти на дистанционный режим работы. Всего в период карантина детские сады (государственные и частные) посещали всего 20% детей от общего количества. Принятые меры направлены исключительно на сохранение здоровья детей и снижения рисков распространения инфекции.
Второе. С 23 июня поликлиники города временно не будут проводить плановые приемы и осмотры пациентов. Плановая консультативная помощь специалистов переводится в дистанционный формат. Выписка рецептов и выдача лекарственных препаратов лицам, состоящим на диспансерном учете, будет проводиться дистанционно, с доставкой препаратов на дом. Вакцинация населения будет проводиться в плановом порядке по Национальному календарю прививок. Прием и УЗИ-скрининг беременных женщин остаётся в прежнем режиме. Поликлиники города будут принимать только экстренных пациентов и пациентов с признаками КВИ.
Третье. График работы ЦОНов сокращается с 09.00 до 17.00. Горожанам необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать строгие санитарное нормы: носить маски, соблюдать дистанцию.
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