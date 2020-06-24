В Костанайской области усиливают карантин

Костанай. 23 июня. Kazakhstan Today - В Костанайской области усилены ограничительные меры, передает Kazakhstan Today.

Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло постановил с 00.00 23 июня до 24.00 30 июня:

приостановить деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от формы собственности (за исключением дежурных групп);

запретить работу спортивных комплексов (кружков, секций и других), за исключением тренировок на открытом воздухе группами до 20 человек;

ограничить работу объектов общественного питания - только по принципу "доставки до клиентов" и "на вынос".





Кроме того, с 00.00 27 июня по 24.00 28 июня на территории городов Костанай, Рудный, Житикара, Лисаковск, Аркалык, Тобыл устанавливается запрет на выход жителей из домов, за исключением случаев:

выхода на работу;

обращения за медицинской помощью;

приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в ближайших от мест проживания или работы аптеках и магазинах;

выноса мусора;

проезда на дачу на личном транспорте;

поездок по уходу за больными и престарелыми лицами, требующими постоянного ухода;

выгула животных.





Также приостановлена все виды игровой и развлекательной деятельности на территории указанных городов.

Приостанавливается деятельность городского общественного транспорта (кроме общественного транспорта в городе Рудном), в том числе дачных маршрутов.

Приостанавливается деятельность всех торговых объектов на территории города, за исключением торговых объектов, реализующих продукты питания.

Приостанавливается деятельность всех торговых рынков независимо от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания.

Приостанавливается деятельность скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз отдыха.

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