Токаев объяснил причину повторного усиления карантина в Казахстане

Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - COVID-19 по-прежнему представляет серьезную угрозу для населения. Об этом сегодня в ходе онлайн-форума Biz Birgemiz заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

Сегодня по всему миру распространение коронавируса приобретает угрожающие масштабы. Наша страна не единственная, которая подверглась коронавирусной атаке. После отмены режима чрезвычайного положения мы расслабились, это надо признать. Некоторые граждане и государственные служащие подумали, что опасная фаза уже позади, уже пройдена. Произошла недооценка рисков, перестали соблюдать медицинские правила и предписания. Отдельные граждане стали верить слухам об отсутствии болезни как таковой. Но COVID-19 по-прежнему представляет серьезную угрозу. Поэтому правительство вновь усилило карантинные меры ", - сказал президент Казахстана.

Вместе с тем он призвал граждан не поддаваться упадническим настроениям. "Мы должны продолжать жить полной жизнью. По всему миру люди делятся историями о том, как на карантине они укрепили близость со своей семьей, стали больше времени посвящать детям, их проблемам и переживаниям. Художники, музыканты, писатели, поэты говорят, что во время карантина продуктивно занимались творчеством. Другими словами, даже из самой плохой ситуации нужно уметь извлекать пользу", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также глава государства призвал "верить в то, что это непростое испытание мы преодолеем, победим".

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