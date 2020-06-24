Токаев намерен установить памятник борцам с пандемией COVID-19

Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что в Нур-Султане установят памятник борцам с пандемией COVID-19, передает корреспондент агентства.

После победы над эпидемией нам необходимо установить памятник героизму наших граждан в столице. Желаю мира и процветания всем гражданам Казахстана! Мы обязательно победим! Потому что мы вместе!" - сказал глава государства сегодня в ходе онлайн-форума Biz Birgemiz.

Он также отметил, что гражданам страны, принявшим активное участие в борьбе с пандемией, будут вручены государственные награды.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев также пообещал в ближайшее время решить проблемы дефицита защитных костюмов для медиков, больничных коек и другие вопросы, возникшие в период пандемии COVID-19.

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