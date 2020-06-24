Карантин ужесточают в Шымкенте

Шымкент. 23 июня. Kazakhstan Today - Акимат города принял такое решение в связи с ростом количества заболеваний коронавирусной инфекцией, пневмонией и ОРВИ, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает otyrar.kz , власти Шымкента считают, что помочь в сложившейся ситуации может усиление карантинных мер. Уже разработан целый пакет ограничений и запретов на работу.

В городе будет ограничен режим работы торговых рынков с 06.00 до 16.00, оптовых с 05.00 до 13.00. С 10.00 до 18.00 будут работать все объекты торговли, за исключением отдельно стоящих продовольственных супермаркетов и магазинов. Им разрешено работать до 21.00. Объекты общественного питания будут работать с 09.00 до 21.00, а точки по продаже лаваша, наливного мороженного и разливных напитков с 10.00 до 18.00. Центры занятости - с 08.00 до 12.00. Общественный транспорт по графику с 07.00 до 11.00 и с 17.00 до 20.00.

Стоит отметить, что в выходные общественный транспорт, рынки работать не будут.

Кроме того, будет приостановлена работа дошкольных организаций, всех спортивных объектов, объектов сферы услуг, а также нельзя будет посещать места массового скопления людей для пеших прогулок - парков, скверов, набережных, площадей, детских, спортивных площадок и туристических мест.

В обычном режиме будут работать только аптеки, медорганизации и коммунальные службы.

Как сообщалось ранее, с 23 по 30 июня усилены ограничительные меры по Костанайской области.

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