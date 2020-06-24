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НЦЭ приостановил тестирование на КВИ для физлиц

23.06.2020, 20:45 5239
НЦЭ приостановил тестирование на КВИ для физлиц
Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - Национальный центр экспертизы приостановил тестирование на выявление КВИ в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Уральске, передает Kazakhstan Today. 
 

В связи с большим количеством исследований по государственному заказу на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР (контактные лица, пациенты, работники медицинских служб и другие) тестирования по городам Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда, Уральск для физических лиц временно приостановлены", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НЦЭ.

 
Напомним, 18 июня "Олимп" приостановил тестирование на КВИ в Алматы и Нур-Султане с 19 по 21 июня. 
 

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