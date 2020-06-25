В ЗКО введут дополнительные ограничения на выходные дни

Уральск. 24 июня. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области с 00.00 27 июня до 00.00 часов 29 июня введут дополнительные ограничения, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима ЗКО, в связи с нестабильной ситуацией вокруг коронавируса на территории области в выходные дни с 00.00 27 июня до 00.00 часов 29 июня будут введены дополнительные ограничительные меры.

Так, будет ограничено передвижение граждан, за исключением:

- передвижения от места жительства до места работы и обратно, при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения);

- приобретения продуктов, лекарств и медицинских изделий вблизи от места проживания и работы;

- выезда в медицинские организации по экстренным случаям; - выгула домашних животных вблизи от места проживания.

Кроме того, лицам старше 65 лет будет ограничен выход на улицу без крайней необходимости.

Будет приостановлена работа следующих объектов:

- ТД, ТРЦ, рынков, торговых сетей, за исключением филиалов в формате "магазинов у дома";

- работа общественного транспорта;

- функционирование парков, скверов, набережных, пляжей и иных мест отдыха;

- фитнес-центров и других спортивных объектов.

Отмечается, что объектам общепита будет разрешено работать только на вынос и на открытом воздухе в уличном формате с количеством посадочных мест не более 30 с сохранением социального дистанцирования.

С 00.00 часов 24 июня будет ограничено передвижение транспорта с 23.00 до 06.00", - добавили в ведомстве.

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