Система Orphus

В ЗКО введут дополнительные ограничения на выходные дни

24.06.2020, 09:49 9991
Уральск. 24 июня. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области с 00.00 27 июня до 00.00 часов 29 июня введут дополнительные ограничения, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы акима ЗКО, в связи с нестабильной ситуацией вокруг коронавируса на территории области в выходные дни с 00.00 27 июня до 00.00 часов 29 июня будут введены дополнительные ограничительные меры.
 
Так, будет ограничено передвижение граждан, за исключением: 
 
- передвижения от места жительства до места работы и обратно, при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения);
 
- приобретения продуктов, лекарств и медицинских изделий вблизи от места проживания и работы;
 
- выезда в медицинские организации по экстренным случаям; - выгула домашних животных вблизи от места проживания.
 
Кроме того, лицам старше 65 лет будет ограничен выход на улицу без крайней необходимости.
 
Будет приостановлена работа следующих объектов:
 
- ТД, ТРЦ, рынков, торговых сетей, за исключением филиалов в формате "магазинов у дома"; 
 
- работа общественного транспорта; 
 
- функционирование парков, скверов, набережных, пляжей и иных мест отдыха;
 
- фитнес-центров и других спортивных объектов.
 
Отмечается, что объектам общепита будет разрешено работать только на вынос и на открытом воздухе в уличном формате с количеством посадочных мест не более 30 с сохранением социального дистанцирования.
 

С 00.00 часов 24 июня будет ограничено передвижение транспорта с 23.00 до 06.00", - добавили в ведомстве.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая