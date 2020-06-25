В Шымкенте нарушителей карантина будут наказывать

Шымкент. 24 июня. Kazakhstan Today - В Шымкенте, несмотря на сложную ситуацию, горожане продолжают нарушать режим карантина, передает Kazakhstan Today.

Аким города Мурат Айтенов заявил, что тех, кто нарушает карантин и несет опасность обществу будут наказывать. Круглые сутки в городе будут работать мобильные группы. Они будут обходить все отдаленные районы и населенные пункты.

Как сообщает Otyrar.kz , в Шымкенте сейчас дополнительно готовят больше полутора тысяч койко-мест для больных пневмонией. Лекарств для лечения зараженных хватит еще на два месяца. При необходимости готовится несколько зданий для дополнительной госпитализации пациентов.

Сегодня 301 аппарат ИВЛ у нас уже имеется, они уже работают. Порядка 70 аппаратов в резерве, а если нужно будет дополнительно приобрести, то это не составит проблем. На этой неделе доставят еще 21 аппарат. До 10 июля поступят еще 40 ИВЛ", - сказал Мурат Айтенов.

На сегодня в новом инфекционном госпитале находятся только пациенты с коронавирусом.

В новом центре должна быть заполняемость 80 процентов, остальных, у кого средняя степень тяжести, нужно отправлять в другие больницы. Мест хватит. У нас есть две новые школы, которые до августа месяца можно переоборудовать под госпитали, если это будет необходимо. К началу учебного года там проведут ремонт и очистку. Мы дополнительно осмотрели и Ледовый дворец, там тоже можно создать условия, но пока ситуация этого не требует", - сказал аким мегаполиса.

Мурат Айтенов обратился к жителям и гостям города с просьбой беречь себя и соблюдать все меры предосторожности.

Это важно в первую очередь для вас и ваших близких. Мы делаем все, чтобы предотвратить распространение болезни, но без вашей помощи нам не справиться. Прошу, не запускайте болезнь, если появились первые симптомы, то сразу обращайтесь к врачам. Да, были проблемы с местами, но ситуация не критичная сейчас. Прошу вас, берегите себя", - сказал Мурат Айтенов.

С 3-го июня в РК выявлен 11 721 носитель КВИ без клинических проявлений и 18 765 симптомных случаев. Из них в Шымкенте - 1404. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 11 585 человек.

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