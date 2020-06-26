Эксперт призвал казахстанцев воздержаться от панических закупов противовирусных препаратов

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Доцент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Казахстанского медицинского университета "ВШОЗ" Рафаиль Кипшакбаев рассказал, к чему могут привести последствия самолечения от коронавируса противовирусными препаратами, передает Kazakhstan Today.

Идет нарастающая волна, когда люди самостоятельно идут в аптеку и скупают в бешеных количествах противовирусные средства. На сегодня все противовирусные препараты, которые представлены в аптеках, не помогут от коронавируса. Не надо их скупать, они будут от гриппа, от сезонных ОРВИ, но в мире нет еще ни одного зарегистрированного лекарства от Covid-19", - цитирует Кипшакбаева Kazpravda.kz .

Эксперт отметил, что ему приходят разные вопросы, связанные с самолечением, которое чревато серьезными последствиями.

По поводу азитромицина - мне в личных сообщениях пишут, что хотят пропить для профилактики. Мало того, люди не используют таблетки, а уже сразу - инъекции! О чем это говорит? Первое - поднимется цена, потому что будет бешеный спрос. Второе - возникнет антибиотикорезистентность, то есть если человек серьезно заболеет, то ему уже не помогут антибиотики. Опять система здравоохранения будет напрягаться. Мы будем собираться, и будут задаваться вопросы о нехватке лекарств. Это будет потому, что народ сначала все скупил и начал самостоятельно пить. Третье - гидроксихлорохин. У меня спрашивают, можно ли пропить в качестве профилактики? Отвечаю: нельзя! Ничего нельзя пить, не надо ничего делать самостоятельно. Здесь создается порочный круг - цены будут расти, если будет такой ажиотажный спрос, а он будет, если человек будет сам решать, что он хочет сегодня купить и выпить", - заключил Кипшакбаев.

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