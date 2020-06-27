Алматинские рынки могут перенести санитарный день

Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-брифинга заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев объяснил необходимость дополнительных мер, а также разъяснил график проведения санитарного дня на рынках, передает Kazakhstan Today.

Ввиду того, что мы приостанавливаем деятельность рынков на выходные, у них будет возможность провести санитарный день в субботу или воскресенье. Таким образом, рынки могут вновь начать свою работу уже с понедельника", - сообщил Сапарбек Туякбаев.

Ранее по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева было проведено заседание городской Комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции, где были приняты дополнительные меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в городе. Комиссия приняла решение закрыть крупные торговые сети, крытые рынки, фитнес-центры и объекты общественного питания, за исключением объектов на открытом воздухе в уличном формате на период выходных 27-28 июня.

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