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Алматинские рынки могут перенести санитарный день

26.06.2020, 21:30 25111
Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-брифинга заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев объяснил необходимость дополнительных мер, а также разъяснил график проведения санитарного дня на рынках, передает Kazakhstan Today. 
 

Ввиду того, что мы приостанавливаем деятельность рынков на выходные, у них будет возможность провести санитарный день в субботу или воскресенье. Таким образом, рынки могут вновь начать свою работу уже с понедельника", - сообщил Сапарбек Туякбаев.

 
Ранее по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева было проведено заседание городской Комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции, где были приняты дополнительные меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в городе. Комиссия приняла решение закрыть крупные торговые сети, крытые рынки, фитнес-центры и объекты общественного питания, за исключением объектов на открытом воздухе в уличном формате на период выходных 27-28 июня. 
 

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