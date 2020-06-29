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Россия готова поставлять на мировой рынок препараты и вакцину против коронавируса

28.06.2020, 14:32 10315
Россия готова поставлять на мировой рынок препараты и вакцину против коронавируса
Москва. 28 июня. Kazakhstan Today - Российская Федерация с учетом риска появления второй волны коронавирусной инфекции готова поставлять на мировой рынок противовирусные препараты, тест-системы и вакцины, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на саммите "Глобальная цель - объединимся ради будущего".

С первых дней Россия оказывает поддержку государствам Европы, Америки и Азии, международным институтам, в том числе ШОС, Евразийскому экономическому союзу и Всемирной организации здравоохранения. С учетом риска второй волны пандемии Россия готова поставлять на мировой рынок средства прямого противовирусного действия, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тест-системы и вакцины", - цитирует Мурашко ТАСС.





 

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