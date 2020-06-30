Аким Туркестанской области поручил усилить работу по борьбе с пандемией

Туркестан. 29 июня. Kazakhstan Today - На аппаратном совещании, прошедшем под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, был заслушан доклад о ходе работы по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории региона, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акима области, на сегодня в регионе зарегистрировано 832 случая заболевания коронавирусной инфекцией, отмечается рост заболеваемости. Эпидемией охвачена вся область. При этом количество выздоровевших достигло 335 человек.

Для лечения и профилактики инфекционных заболеваний по области в инфекционных стационарах организовано 365 койко-мест, в провизорных стационарах - 1305 койко-мест, в карантинных центрах - 1185 койко-мест. В целом в регионе функционируют четыре лаборатории с суточной мощностью до 650 тестов.

В акимате подчеркнули, что ситуация в регионе очень сложная. Во всех районах необходимо усилить соответствующие меры по борьбе с эпидемией.

Пациенты не должны испытывать дефицит мест и лекарств в больницах. И самое главное, в такой трудный момент поручаю усилить карантинный режим и строго соблюдать требования во всех районах, городах и каждом населенном пункте области. В частности, обеспечить строгое соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления населения, выход населения на улицы только в масках, активизировать и систематизировать работу созданных в области мобильных групп. В отношении физических и юридических лиц, нарушивших ограничения, принять строгие меры в соответствии с законодательством, а также поручаю усилить пропаганду в средствах массовой информации и социальных мессенджерах", - сказал Умирзак Шукеев.

В соответствии с алгоритмом проведения проверок объектов, осуществляющих деятельность в период карантинного режима, на территории Туркестанской области сформирована 71 группа. Из 6229 объектов - 1269 выданы предупредительные акты о нарушении карантинных требований. На 67 объектах, нарушивших карантинные требования, были составлены протоколы об административных правонарушениях. 45 из них направлены в местные исполнительные суды, двое граждан оштрафованы на 5 МРП и еще два индивидуальных предпринимателя оштрафованы на 100 МРП.

Также в ходе совещания глава региона напомнил акимам районов, городов и руководителям ведомств о персональной ответственности на вверенных им участках.

Наряду с этим, участники совещания обсудили ход работы по ликвидации последствий ЧС в Махтааральском и Толебийском районах, а также оказание социальной поддержки уязвимым слоям населения.





Ранее глава государства поручил в двухдневный срок внести предложения по введению жесткого карантина , а также пересмотреть бюджеты и перенаправить высвободившиеся деньги на борьбу с COVID-19.

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