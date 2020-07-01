Система Orphus

Решение о возможном введении карантина будет принято в ближайшее время - Цой

30.06.2020, 11:23 57943
Решение о возможном введении карантина будет принято в ближайшее время - Цой
Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - Решение о возможном введении карантина будет принято в ближайшее время. Об этом сегодня на брифинге СЦК сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент агентства.
 

В зависимости от эпидемиологической ситуации нами предложено несколько вариантов: введение карантина либо строгих ограничительных мер, которые сейчас разработаны и вносятся", - сказал глава Минздрава. 

 
По его словам, окончательное решение будет принято Государственной комиссией в ближайшее время.
 
Накануне Алексей Цой представил президенту РК Касым-Жомарту Токаеву три прогноза по карантину.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая