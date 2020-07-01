Решение о возможном введении карантина будет принято в ближайшее время - Цой

В зависимости от эпидемиологической ситуации нами предложено несколько вариантов: введение карантина либо строгих ограничительных мер, которые сейчас разработаны и вносятся", - сказал глава Минздрава.
По его словам, окончательное решение будет принято Государственной комиссией в ближайшее время.
Накануне Алексей Цой представил президенту РК Касым-Жомарту Токаеву три прогноза по карантину.
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