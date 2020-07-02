Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Новый препарат добавлен в протокол лечения COVID-19 в Казахстане, сообщила на брифинге вице-министр здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова, передает Kazakhstan Today.

Буквально два дня назад были внесены изменения в протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Был добавлен новый препарат - Фавипиравир. Данный препарат широко применяется в Японии и в Российской Федерации . Так как коронавирусная инфекция - достаточно новое заболевание, то специфичных препаратов, которые действуют непосредственно на этот вирус, на сегодняшний день нет. Но есть опыт применения других противовирусных препаратов в лечении данного заболевания. В том числе те препараты, которые на сегодняшний день включены - это Лопинавир+ритонавир, Гидроксихлорохин или Хлорохин, Ремдесивир и новый препарат Фавипиравир", - сказала Бюрабекова.

Она сообщила, что в ближайшее время планируют приобрести и завезти препарат на территорию РК.

На сегодняшний день мы уже, после того как внесли в протокол, будем готовить процедуры закупа. Единый дистрибьютор ведет переговоры с производителями. Так как этот препарат находится под патентной защитой и есть вопросы по получению именно субстанции для производства этих препаратов. Но тем не менее у нас есть отечественный производитель, который готов локализовать производство. Мы эти вопросы прорабатываем и в ближайшее время постараемся приобрести и завезти на территорию РК", - отметила она.

Кроме того, вице-министр здравоохранения Казахстана рассказала, будут ли пациентам с коронавирусом выдавать лекарства бесплатно.

На сегодняшний день в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения входят антибиотики для лечения внебольничной пневмонии. При необходимости они будут выдаваться бесплатно. Что касается жаропонижающих средств - мы в ближайшее время рассмотрим этот вопрос. Так как этот препарат есть в памятке для амбулаторного лечения пациентов, мы примем все меры для того, чтобы выдавать его бесплатно", - сказала Бюрабекова.

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