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Нигматулин успешно прошёл курс лечения от коронавируса

02.07.2020, 09:28 6427
Нигматулин успешно прошёл курс лечения от коронавируса
Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин успешно прошёл курс лечения от коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 

Согласно медицинскому протоколу спикер мажилиса сдал контрольный тест на коронавирус, который показал отрицательный результат", - сообщили в пресс-службе мажилиса.



Всего в РК выявлено 42 574 заболевших коронавирусом, 13 845 человек выздоровели от заболевания, 188 скончались. 
 

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