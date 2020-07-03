Нигматулин успешно прошёл курс лечения от коронавируса

Согласно медицинскому протоколу спикер мажилиса сдал контрольный тест на коронавирус, который показал отрицательный результат", - сообщили в пресс-службе мажилиса.
Как сообщалось ранее, 17 июня председатель мажилиса Нурлан Нигматулин ушёл на самоизоляцию.
Всего в РК выявлено 42 574 заболевших коронавирусом, 13 845 человек выздоровели от заболевания, 188 скончались.
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