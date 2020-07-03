Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат", - сообщил в Twitter пресс-секретарь Первого Президента Айдос Укибай.

Он также отметил, что, согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе.

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