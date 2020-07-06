Власти Алматы просят сообщать о фактах нарушения карантина

Алматы. 5 июля. Kazakhstan Today - Акимат Алматы просит жителей сообщать о случаях нарушениях режима карантина, передает Kazakhstan Today.
Контакты для обращений в случае обнаружения фактов нарушений карантинного режима в Алматы:
1. Алатауский район - 87757814550;
2. Алмалинский район - 87017165925;
3. Ауэзовский район - 87014009193, 87477615582;
4. Бостандыкский район - 87011223059;
5. Жетысуский район - 87011071790, 87475574071;
6. Медеуский район - 87078224078;
7. Наурызбайский район - 87077527927;
8. Турксибский район - 87011940719, 87051895289, 87071895289.
Напомним, с 5 июля в Казахстане начали действовать усиленные карантинные меры, которые вводятся для стабилизации эпидемиологической обстановки по всей стране сроком в 14 дней.
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