Инфузионную терапию при коронавирусе нужно проводить строго по показаниям

Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - Инфузионную терапию при коронавирусе нужно проводить строго по медицинским показаниям, сообщила на брифинге кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой скорой помощи, анестезиологии и интенсивной терапии НАО "Медицинский университет "Астана" Нурила Малтабарова, передает Kazakhstan Today.

Хотелось бы рассказать об особенностях инфузионной терапии, которые прописаны в клиническом протоколе. В нашем клиническом протоколе очень четко прописано, что нужно строго по показанию, индивидуально проводить инфузионную терапию. Инфузионная терапия – это внутривенное применение растворов. Если видим клинические признаки отека легкого, мы уменьшаем всю суточную потребность для организма на 30%. Очень четко в клиническом протоколе мы прописали, что вся жидкость, которая необходима для восполнения суточной потребности, рассчитывается и применяется в обязательном порядке через рот", - пояснила Нурила Малтабарова.

Она отметила, что объем инфузионнной терапии ограничивается.

Наш клинический протокол очень четко обозначил все действия врачей. Для недопущения различного рода врачебных ошибок четко все прописано. Объем инфузионной терапии ограничивается. Крайне редко, только при необходимости применяется используется внутривенное применение растворов", - сказала она.

Кроме того, в ходе брифинга доцент кафедры детских инфекционных заболеваний НАО "Медицинский университет "Астана" Баян Турдалина рассказала, в каких случаях применяется антибактериальная терапия.

Коронавирус - это вирусная инфекция, поэтому нет основных показателей этой заболеваемости. Конечно, в отдельных случаях, когда человек, помимо коронавируса, заболевает второстепенной бактериальной болезнью, то можно использовать антибактериальную терапию. Однако это происходит только по назначению врача. В нашем клиническом протоколе это указано", - сказала эксперт.

По ее словам, препарат дексаметазон, который оказывает противовоспалительное действие, предназначается только для пациентов с тяжелым состоянием в стационаре. Это также указано в клиническом протоколе, сообщает портал coronavirus2020.kz.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства