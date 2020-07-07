О симптомах коронавируса рассказали специалисты

Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - На брифинге СЦК заведующая кафедрой скорой медицинской помощи, анестезиологии и интенсивной терапии НАО "Медицинский университет "Астана" Нурила Малтабарова рассказала о симптомах коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Одним из симптомов коронавирусной инфекции является кашель, одышка. Если есть кашель и нет одышки, это еще не значит, что нет коронавирусной инфекции. Одышка - это уже как усугубление, то есть тяжесть течения стала хуже. Поэтому если есть кашель, то настороженность определенная должна быть относительно коронавирусной инфекции. Это не значит, что нужно бежать и противовирусные препараты брать... Обязательно нужно обратиться к участковому врачу и дать знать о симптомах", - сказала Малтабарова.

Она призвала граждан соблюдать все необходимые санитарные рекомендации и в случае заболевания не заниматься самолечением, а обратиться к участковому врачу.

Если мы видим, что мы потеряли чувство обоняния, вкуса, сразу, пожалуйста, в панику не впадайте, что вот у меня коронавирус, все, и бежать искать, где сдать ПЦР, где сделать компьютерную томограмму, рентген", - сказала Малтабарова.

Она отметила, что причины потери обоняния могут быть разные, поэтому нужно подождать, посмотреть, чтобы развивалась еще какая-то симптоматика.

По одному отсутствию обоняния - это не значит, что у нас вот коронавирус, и срочно паниковать и искать бегать, где что сделать, лабораторные анализы и рентген", - уточнила врач.

Малтабарова также ответила на вопрос о том, является ли слабость одним из симптомов коронавируса.

Слабость - это не только коронавирусная инфекция, многие заболевания проявляются слабостью. Даже когда мы говорим о психоэмоциональном напряжении, тоже появляется слабость, синдром усталости хронической... Сейчас весь мир борется с пандемией, поэтому мы, конечно, акцент делаем на коронавирусе, но повторюсь, так же как и с обонянием, если есть слабость - да, придать значение обязательно нужно, обратиться к своему доктору с тем, что появилось чувство слабости и, может быть, еще какие-то параллельные есть симптомы, и посоветоваться со своим доктором. Но конкретно говорить, что это слабость и это коронавирус и опять же начать паниковать, что не можем сделать КТ, не можем сделать ПЦР, этого делать не стоит", - отметила она.

По ее словам, необходимо следить за симптомами.

Потому что слабость сама без предшествующих симптомов не может появиться. То есть обязательно будут какие-то симптомы в виде повышения температуры, какие-то катаральные явления, которые привели к этой слабости", - пояснила врач.

Кроме того, Малтабарова отметила, что в острый период болезни дыхательная гимнастика нежелательна.

На сегодняшний день дыхательная гимнастика в рамках реабилитации очень, конечно, полезна. Но здесь очень важно помнить о том, что дыхательная гимнастика в острый период нежелательна, чтобы не обострять все имеющиеся на сегодняшний день жалобы пациентов", - сказала она, отметив, что какую-либо конкретную методику может советовать врач-реабилитолог.

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