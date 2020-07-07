Алматы. 6 июля. Kazakhstan Today - В Алматы открыты еще две лаборатории для тестирования на COVID-19, передает Kazakhstan Today.

В целях увеличения охвата лабораторной диагностикой на COVID-19 открыты две дополнительные лаборатории для обеспечения горожан своевременной диагностикой", - сообщил сегодня на брифинге аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Он отметил, что ранее произошел небольшой сбой в работе лабораторной службы, причинами которого были наплыв большого количества пациентов, вызвавший высокий спрос на данные услуги, а также отсутствие необходимых запасов реагентов у лабораторий.

Сагинтаев также сообщил, что в Алматы ведется работа по увеличению пропускной способности лабораторий. С начала проведения тестирования на коронавирусную инфекцию в городе выполнено более 245 тыс. исследований.

На сегодняшний день в мегаполисе работают 8 лабораторий, которые в сутки проводят порядка 4 тыс. исследований. По данным лабораторий, запас тест-комплектов составляет на 56 тыс. исследований, сообщили в пресс-службе акима.

Кроме того, аким города проинформировал, что в клиниках имеются необходимые запасы лекарств, но в связи с ростом количества пациентов, расширением коечных мощностей есть потребность в увеличении данных запасов по ряду препаратов. Данный вопрос отрабатывается администрацией города с Министерством здравоохранения РК и СК "Фармация". График поставки медикаментов на июль уже проработан.

Сагинтаев прокомментировал дефицит парацетамола, ибупрофена и препаратов, содержащих парацетамол, в аптеках мегаполиса.

Мы достигли договоренностей с производителями, крупными поставщиками и дистрибьюторами лекарственных средств о бесперебойных поставках лекарств в аптеки города Алматы. Для этого подписано соглашение с фармкомпаниями и определен список из 105 аптек (6 июля добавлено 2 аптеки), в которые в приоритетном порядке будут поставляться лекарства", - сказал аким.

Кроме того, соглашением предусмотрена обязанность аптек не завышать цены и отпускать лекарства не более 3 единиц одного наименования в одни руки.

По состоянию на 5 июля, в аптеки города отгружено 115 тыс. упаковок парацетамола, 30 тыс. термометров, 20 тыс. упаковок ибупрофена, 35 тыс. - ингавирина и других лекарств. Сегодня с утра ведется дополнительная отгрузка 150 тыс. упаковок парацетамола и 50 тыс. термометров. 8 и 12 июля ожидается дополнительная поставка 80 тыс. и 850 тыс. упаковок парацетамола соответственно.

В целях контроля цен создана мониторинговая группа, которая ежедневно проводит мониторинг цен на лекарства в определенных 105 аптеках города. В целях мониторинга наличия лекарств в городе 29 июня ДККБТУ Алматы также принял постановление, обязывающее крупных поставщиков, производителей и сети аптек предоставлять достоверную информацию по наличию лекарств на складах и ожидаемых поставках.

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