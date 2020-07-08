Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - Более тысячи больных коронавирусом выявили в Казахстане за сутки, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1109 заболевших коронавирусной инфекцией", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Из них 649 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 95 / 42;

город Алматы - 157 / 41;

город Шымкент - 39 / 32;

Акмолинская область - 32 / 25;

Актюбинская область - 86 / 59;

Алматинская область - 51 / 40;

Атырауская область - 101 / 94;

Восточно-Казахстанская область - 62 / 30;

Жамбылская область - 59 / 32;

Западно-Казахстанская область - 128 / 102;

Карагандинская область - 93 / 52;

Костанайская область - 63 / 22;

Кызылординская область - 7 / 5;

Мангистауская область - 13 / 13;

Павлодарская область - 52 / 34;

Северо-Казахстанская область - 19 / 7:

Туркестанская область - 52 / 19.

Всего в стране выявлено 49 683 заболевших.





По последним данным, в мире зарегистрировано более 11,7 млн случаев заболевания КВИ, более 540 тыс. человек скончались, выздоровели более 6,7 млн пациентов.

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