Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - Минздрав привлекает к борьбе с коронавирусом частные клиники. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает Kazakhstan Today.

Было проведено большое совещание с частными клиниками, у которых имеется база, больничные койки, реанимационные отделения. Они охотно поддержали и будут заключать договоры с Фондом медицинского страхования для оказания медпомощи по борьбе с КВИ", - сообщила вице-министр.

По ее словам, на данный момент некоторые медицинские центры уже заключили договоры с Фондом медицинского страхования на предоставление своей базы для размещения пациентов с COVID-19 и оказание медицинских услуг.

Ажар Гиният также уточнила, что на сегодняшний день в борьбе с КВИ задействовано более 46 тыс. медработников, в том числе врачи-интерны и старшекурсники. Они работают на уровне инфекционных и провизорных стационаров, помогают поликлиникам и участковым врачам.

Мы не делали официального запроса, но они обратились к нам с предложением помочь. Поэтому мы принимаем такой жест дружбы и теперь будем работать совместно", - сказала вице-министр.

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