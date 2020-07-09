В Шымкенте от пневмонии скончались девять врачей

В соцсетях появился видеоролик, в котором показаны погибшие шымкентские врачи, сообщает Otyrar.kz.
Они не сидели, как мы дома, прячась от напасти, а героически сражались с этой заразой на передовой. А ведь у каждого из них есть дети, внуки, отцы и матери, которые так и не дождались домой своих сыновей, дочерей, матерей, отцов, бабушек, дедушек… Низкий поклон им…" - написала в социальной сети Клара Серикбаева.
В управлении здравоохранения подтвердили, что врачи умерли с 3 июня по 7 июля.
Погибшие врачи работали хирургом, педиатром, гинекологом, лаборантом, узистом. Они были одними из лучших специалистов. Причиной смерти медработников является двусторонняя пневмония", - сообщили в горздраве.
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