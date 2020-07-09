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В Шымкенте от пневмонии скончались девять врачей

08.07.2020, 11:45 6238
В Шымкенте от пневмонии скончались девять врачей
Шымкент. 8 июля. Kazakhstan Today - В Шымкенте от пневмонии скончались девять врачей, передает Kazakhstan Today.
 
В соцсетях появился видеоролик, в котором показаны погибшие шымкентские врачи, сообщает Otyrar.kz.
 

Они не сидели, как мы дома, прячась от напасти, а героически сражались с этой заразой на передовой. А ведь у каждого из них есть дети, внуки, отцы и матери, которые так и не дождались домой своих сыновей, дочерей, матерей, отцов, бабушек, дедушек… Низкий поклон им…" - написала в социальной сети Клара Серикбаева.

 
В управлении здравоохранения подтвердили, что врачи умерли с 3 июня по 7 июля. 
 

Погибшие врачи работали хирургом, педиатром, гинекологом, лаборантом, узистом. Они были одними из лучших специалистов. Причиной смерти медработников является двусторонняя пневмония", - сообщили в горздраве.

 

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