Появились первые признаки стабилизации ситуации, но расслабляться рано - Токаев

Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в телеобращении отметил, что государство принимает все меры для стабилизации ситуации по КВИ, передает Kazakhstan Today.

В данный момент появились первые признаки стабилизации ситуации. Но расслабляться, конечно, рано. Предстоящие недели станут решающими в нашей борьбе с пандемией", - сказал президент в телеобращении.

По словам главы государства, уже сформировано 400 универсальных мобильных бригад для оказания комплекса медицинских услуг населению на дому. До конца июля их количество будет доведено до 3,5 тысяч.

Начата работа по увеличению мест в больницах. С момента моего поручения количество коек для больных коронавирусом увеличено на 70% и доведено до 43 тысяч.

Активно вовлечены в эту работу и военные медики. Благодаря ресурсам вооруженных сил, развернуто более 500 коек. В места особых вспышек передислоцируются полевые госпитали. Идет привлечение и интенсивная переподготовка медиков в запасе", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул, что для повышения доступа к тестированию дооснащаются действующие лаборатории - дополнительно закупается 20 ПЦР-анализаторов. Создаются 8 мобильных центров для ПЦР-тестирования, в том числе и сельского населения. Все это позволит увеличить количество тестов до 40 тыс. в сутки.

В ходе обращения глава государства объявил о назначении Дня траура по погибшим от коронавируса.

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