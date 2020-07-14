За сутки в мире коронавирусом заболело рекордное число человек - более 230 тыс.

Москва. 13 июля. Kazakhstan Today - Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 230 тыс., передает Kazakhstan Today.

Заразившихся стало за сутки больше на 230 370. Это рекордный прирост за сутки с начала пандемии, сообщает ТАСС

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 219 983 случаев заражения и 5286 летальных исходов.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 13 млн случаев заражения КВИ, более 571 тыс. человек скончались, выздоровели более 7,5 млн пациентов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 6 540 222. За сутки этот показатель вырос на 142 992. Число умерших там увеличилось на 3500 и достигло 283 357.

В Европе насчитываются 2 907 654 заразившихся и 203 285 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 804, количество умерших увеличилось на 448.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 271 338, зафиксировано 30 652 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 15 361, умерли 510 человек.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 59 899 случаев заболевания КВИ, выздоровели 34 190 пациентов, 375 человек скончались.

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