В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

Москва. 13 июля. Kazakhstan Today - Клинические испытания вакцины против нового коронавируса на добровольцах завершились в Сеченовском университете. Результаты исследований показали безопасность препарата, передает Kazakhstan Today.

Исследования завершены, они показали безопасность вакцины. Добровольцы будут выписаны 15 и 20 июля", - сообщил ТАСС руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук.

Она добавила, что после выписки добровольцы еще будут проходить амбулаторное наблюдение.

Первый этап исследований вакцины в Сеченовском университете начался 18 июня, когда были провакцинированы первые 18 добровольцев. Вторая группа добровольцев из 20 человек была вакцинирована 23 июня.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства