Режим карантина в РК продлится еще две недели

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В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлён ещё на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты. Первые признаки стабилизации нужно закрепить, эти две недели станут ключевыми", - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
Глава государства отметил, что правительство выплатит 42,5 тыс тенге за июль нуждающимся.
Напомним, усиленные карантинные меры начали действовать в Казахстане с 5 июля.
Министр здравоохранения Алексей Цой не исключал продления карантина.
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